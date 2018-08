Kiko Rivera adelgaza más y anuncia sufrir de depresión

Tras haber anunciado sufrir de depresión y haber suspendidos todos los conciertos de este verano, Kiko Rivera ha publicado una foto en Instagram donde aparece más delgado acompañada por un mensaje que ha sido elogiado por sus seguidores.

El DJ hace poco ha vuelto a ser padre y ha conseguido perder peso gracias a la implantación de una banda gástrica. Pero, a pesar de estos sucesos positivos en su vida, la depresión que anunció sufrir le ha obligado a suspender sus citas en las discotecas españolas, justo en el momento en el que su carrera de DJ empieza a despegarse.

«No hay cirugía plástica para la dignidad ni liposucción que elimine la vergüenza. No hay botox que esconda la deshonra, ni marca de ropa que cubra el descaro. No hay doctorados o títulos que concedan la honorabilidad cuando esta no es demostrada. Al final no hay cuenta de banco suficientemente grande que suplante la transparencia de la mirada y la honestidad de las palabras» han sido las palabras de Rivera. La reacción de sus fans ha demostrado el cariño y el aprecio que sienten hacia el artista.