Samanta Villar denuncia en Twitter que los trabajadores de televisión no cobran sus vacaciones

La famosa reportera de programas como '21 días' o 'Conexión Samanta' ha criticado duramente a los medios audiovisuales. ''No es que no las tengan. Es que no las cobran''' explicaba en Twitter. Según ella, este tema se convierte en tabú en el mundo audiovisual, y declara que sus experiencias le ''van a provocar algún disgusto con colegas y compañeros de profesión''.

Este escándalo afecta años tras año a ''muchísimos programas de televisión de este país, e imagino que por eso nadie lo ha denunciado nunca''.

A través de este hilo, Samanta Villar ha puesto sobre la opinión pública un problema que cada año sufren muchos profesionales de la televisión.

''La temporada acaba en junio o julio, os vais al paro uno o dos meses y os reencontratamos en septiembre. Cobráis un sueldo bastante inferior al que cobraríais en concepto de vacaciones y a cuenta del INEM. Chollazo. Esto para cualquier currante implica nunca generar antigüedad, no ser nunca fijo, gastar uno o dos meses de paro acumulado cada año, además de la pérdida de pasta, que no es poca (un 40% menos aproximado de tu salario)'' relata Villar.

Voy a hablar aquí, a 31 de julio, de un tema tabú que me va a provocar algún disgusto con colegas y compañeros de profesión. Pero es un escándalo que afecta a muchísimos programas de tv de este país, e imagino que por eso nadie lo ha denunciado nunca. samantavillar (@samantavillar) 31 de julio de 2018

La presentadora protesta también por la precariedad laboral y la reducción de los costes de producción, siendo una situación poco favorable y que permite poco desarrollo a los profesionales del sector.