La emisión del programa 'Socialité' en Telecinco comentó las caras de asco que Gloria Camila, hija Ortega Cano, pone cuando recibe las preguntas de la prensa rosa. A la joven, la información no le ha hecho ninguna gracia, tanto que decidió publicar unos 'stories' criticando el espacio televisivo y a su presentadora, María Patiño.

Según informa 'Semana', Gloria Camila ha cuestionado el valor de la noticia afirmando: "Pongo esas caras cuando se hace aposta, ¿qué profesionales son esos? Es verdad que cada uno habla de lo que quiere, pero que hablen de esto cuando es una tontería me parece rellenar programa".

Además, la joven, para finalizar, ha dedicado palabras bastante duras a la presentadora y su programa: "No me gusta ni la presentadora ni el programa. Nunca he trabajado y nunca voy a hablar para ese programa porque no me gusta".