Las 'Spice Girls' volverán a cantar juntas

La banda de música pop británica 'The Spice Girls' se volverá a unir, así lo confirmó una de las integrantes del grupo, Mel B.

La cantante, también conocida como Scary Spice, dijo durante un programa de la televisión británica que las cinco integrantes de la banda estaban preparando un reencuentro para volver a sorprender a sus fans. "Es seguro que nos volveremos a juntar", dijo Mel B en el programa Loose Women del canal ITV.

El grupo formado en 1994, por Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Chisholm (Sport Spice), Emma Bunton (Baby Spice) y Geri Horner, antes Geri Halliwell (Ginger Spice), vendió decenas de millones de copias de álbumes durante su carrera con éxitos que hicieron bailar a todo el mundo como Wannabe y Say You´ll Be There.

"Al final del día, somos hermanas y pasamos por algo que fue un viaje muy sorprendente y brillante, así que estamos juntas, nos volveremos a reunir", dijo el lunes Mel B.

Aún no se conoce la fecha de su reencuentro pero lo que sí conocemos es que será justo en este año, en 2018.