Aitana Ocaña estrena "Teléfono", su primer single en solitario

Aitana Ocaña acaba de estrenar "Teléfono", su primer single en solitario después de haber salido de la academia de Operación Triunfo. Las expectativas estaban muy altas tras haber arrasado con "Lo Malo" junto a Ana Guerra.

La catalana quiere arrasar con su estreno en las pistas de baile con un tema pop con ritmos latinos y un estribillo muy pegadizo. Su esperada se estaba haciendo larga para algunos de sus fans, lo que obligó a la triunfita a subir un adelanto del videoclip a sus redes.

El estreno oficial, que se podía encontrar a partir de las 00:00 de ayer en todas las plataformas musicales, ha sido un contundente éxito. En tan solo ocho horas ya rozaba el millón de reproducciones en YouTube, pero que seguro superará en los próximos días.

Mil gracias por todo lo que estáis haciendo. Gracias por las críticas buenas y malas. TODAS, son necesarias y todas cuentan, así que gracias por perder vuestro tiempo en comentar algo. Al fin y al cabo para gustos colores. Gracias por escucharla aunque sea una vez💖 Estoy feliz😭 Aitana (@Aitana_ot2017) 26 de julio de 2018

El tema se centra en el desamor, lo que han desatado rumores de que se ha basado en su ruptura con Vicente para hacer la letra de la canción. "Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte".

Hay muchas personas que en la plataforma Twitter se han sentido decepcionadas con la primera canción en solitario de la artista. Critican especialmente que volase hasta Los Ángeles para trabar el tema de la composición y después crease un sencillo y repetidor estribillo. Pero los que sí la han apoyado han sido todos sus compañeros y profesores de la academia, que la han felicitado por las redes sociales.