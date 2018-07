Sofía Suescun y Amor Romeira se enfrentarán en los juzgados

Amor Romeira y Sofía Suescun ya tienen fecha para citarse en los juzgados. Sería el próximo día 10 de septiembre después de que el pasado mes de marzo la última ganadora de 'Supervivientes' atacara a Amor haciendo alusión a su reasignación de sexo. Así ha explicado Kiko Hernández en su blog.

"Que tengas la cara de hombre es un hecho" o "para ser tío, pocos huevos tienes", fueron algunas de las frases pronunciadas por Suescun, que Romeira tildó como una incitación a la transfobia, algo que denunció enseguida.

"Incitar públicamente al odio, raza o nación, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad es intolerable", Amor se mostró muy indignada. En sus redes sociales ha publicado: "a todos los que me estáis preguntando por el caso de Sofía Suescun deciros que la citación es el próximo 10 de septiembre. Es cuando nos vamos a encontrar con nuestros abogados. No sé si ella va, yo sí voy, y es donde yo voy a exigir lo que yo quiero para no llegar a juicio. Y si no, vamos a juicio".

Romeira está más que dispuesta a defender sus ideas y sus principios y no piensa consentir ninguna falta de respeto más, así ha sentenciado.

No es el primer caso en el que las ganadoras de GH se han visto envueltas en una discusión. Ya en 2016, Amor perdonó a Sofía por insultarla también acerca de su cambio de sexo.