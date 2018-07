Las muestras de apoyo a Demi Lovato de parte de muchos artistas y famosos

Demi Lovato ha vuelto a caer en sus adicciones y esto le ha valido una visita al hospital por una supuesta sobredosis. Se sabía ya que Lovato había tenido problemas con la cocaína, el alcohol y oxitocina, pero que gracias a muchos esfuerzos y fuerza de voluntad, llevaba 6 años sobria.

Estos años de sobriedad pasó a la historia hace unas semanas, cuando se vio a la joven salir de una fiesta en una discoteca en la que había estado bebiendo. Esa ruptura con la sobriedad le llevó a volver a entrar en una espiral de autodestrucción hasta que ayer tuvo que ingresar en el hospital por una supuesta sobredosis.

Sus amigos y conocidos se han volcado en el apoyo a Lovato y así lo han querido mostrar a través de las redes sociales. Joe Jonas ha querido mandar un mensaje emotivo a la que fuera su novia hasta 2010, en el que escribió "como todos vosotros, estoy pensando en Demi ahora mismo. Necesita nuestras oraciones y nuestro apoyo. Sabemos lo fuerte que eres, Demi".

Like all of you I am thinking of @DDLovato right now. She needs our prayers and support. We all know how strong you are Demi. #prayfordemi J O E J O N A S (@joejonas) 25 de julio de 2018

Su hermano, Nick Jonas, ex compañero de Demi Lovato y amigo de la cantante ha escrito también un mensaje en el que escribe "como todos vosotros, estoy tocado por las noticias sobre Demi. Todos la queremos y necesitamos rezar para que se ponga bien. Es una luchadora".

Like all of you I am reeling at the news about Demi. All of us love her and need to pray for her to get well. She is a fighter. #prayfordemi Nick Jonas (@nickjonas) 25 de julio de 2018

Otros artistas y famosos como Ariana Grande o Ellen DeGeneres también han escrito mensajes de apoyo a Demi Lovato:

"Te quiero, Demi", ha escrito la cantante.

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 24 de julio de 2018

"Quiero mucho a Demi. Me rompe el corazón que esté pasando por esto. Es una luz en este mundo, y le envío mi amor a ella y a su familia", escribió la famosa presentadora del exitoso programa "Ellen".