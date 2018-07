Ariana Grande deja las redes sociales Twitter e Instagram

''Se acabó, por ahora''. Esto ha declarado la cantante Ariana Grande como mensaje de despedida en Instagram y Twitter. Ariana se ha tomado un descanso y apartarse de las redes sociales al igual que ha hecho su prometido.

''Probablemente publique ahí por un tiempo y me tome un pequeño respiro de Twitter e Instagram. A veces no puedo evitar encontrarme con alguna mierda negativa que realmente puede hacerte daño y realmente no merece la pena, honestamente. Prometí que siempre os los diría. ¡Os amo, me encuentro bien y feliz!'', escribía la artista.

Su prometido, el cómico Pete Davidson fue el primero en abandonar las redes sociales tras los comentarios donde se especulaba la forma de tratar a su novia, Ariana Grande. Ante el aluvión de críticas y comentarios el humorista decidió aparcar también temporalmente las redes sociales, y así ha hecho también su prometida.

yeh ! i'm prolly gonna post on der for a little while & take a breather from twitter & ig for a little. just sometimes can't help but bump into some negative shit that really can bum u out and it's not worth it honestly. promised i'd always tell you. i love u sm ! be well & happy