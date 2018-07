Susanna Griso causa revuelo con la adopción de su hija

La periodista Susanna Griso y su marido han iniciado un proceso de adopción de una niña de cinco años de Costa de Marfil. Después de trámites y esperas con el gobierno africano, la presentadora ha conseguido aumentar su familia y ya vive con su hija pequeña.

Susanna Griso ha publicado varias fotos en redes sociales en situaciones de vida cotidiana con su hija adoptada, una aventura que ha traído mucha alegría a la presentadora.

''Toda la vida he creído que yo tenía que adoptar, porque siempre he pensado que había alguien esperándome o yo esperándolas a ellas'', explica. ''La adopción no es un acto de caridad, es algo que me replantea escuchar. Tampoco es un acto de solidaridad. Es un acto de amor, y lo vivo así, como una gran historia de amor''.

También ha desvelado la presentadora el nombre de su hija, Dorcette. Asegura que si quiere cambiárselo en el futuro estará encantada de que lo haga. La periodista también reconoce que está abrumada por la expectación que ha causado el tema de su adopción.

La noticia se supo por parte de sus compañeros de Espejo Público, ''Es una pregunta que cae todos los años por parte de mis compañeros y que ya debería llevar preparada, pero me pillaron en blanco y dudé. Por eso han estado investigando y han descubierto que llevo ocho años en un proceso de adopción''.