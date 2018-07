El cantante Francisco se autopropone para representar a España en el próximo Eurovisión

El exconcursante de Supervivientes 2018 acudió al programa Viva la vida para hablar de su trayectoria profesional y personal. El cantante, conocido por su paso por el concurso y las diversa polémicas que causó, fue ganador del ya extinto Festival OTI de la Canción por sus temas ''Latino y ''A donde voy sin ti''.

''Yo siempre voy a ganar, pero es importante estar ahí y que te vean'' afirmó Francisco, confesando su competitivad. Aprovechó el tenor para reivindicar a los artistas y trabajadores veteranos. ''Los cantantes, pasados los cincuenta, ¡cantamos mejor!''

Durante su entrevista con Toñi Moreno, el cantante no dudó en autopresentarse como candidato a Eurovisión 2019. ''Me encantaría ir'' confesó. ''Yo soy trabajador. Me encanta trabajar. Me encantan los retos. Me gusta medirme en mi trabajo. Me encantan los festivales'' fueron algunas de las declaraciones del cantante que pillaron por sorpresa a todos los espectadores y a la propia presentadora.

El pasado mes de junio Francisco también hizo pública su propia versión del himno de España.