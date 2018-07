Un nuevo reto ha inundado la red social de Instagram y su responsable es Drake y su tema 'In My Feelings'. A esta moda, que consiste bailar la estrofa principal de la canión, se han sumado famosos del calibre de Will Smith o Millie Bobby Brown, pequeña protagonista de 'Stranger Things'.

En España, Laura Escanes ha hecho también su versión del baile. El vídeo ha triunfado, ya que cuenta más de 1.400.000 millones de reproducciones y 4.000 comentarios. Aunque, muchos de ellos, no son elogios, sino críticas.

La pareja de Risto Mejide, en chándal, se baja del coche en el que está subida y empieza a bailar al ritmo de la canción, mientras que el conductor la graba y avanza lentamente con el vehículo. Muchos usuarios han considerado el gesto poco seguro. ''No sabía que esto era una nueva moda, no debo de estar en la onda, habrá que tener cuidado no me vaya a llevar a algún bailarín por alguna calle» ha sido uno de los comentarios.