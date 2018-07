Rosa López ya tiene nuevo trabajo

Rosa López estrenará un nuevo trabajo y no, no es como cantante como algunos muchos han especulado ya en las redes sociales. La andaluza formará parte de la segunda edición de 'Trabajo temporal', un programa donde dos artistas ejercerán por un día un oficio que no tiene nada que ver con su profesión.

Hace unos días, cuando se anunció el nuevo programa musical que está preparando TVE para el próximo año, muchos usuarios en las redes sociales apuntaban a Rosa como una de las principales concursantes del programa, pero ahora hemos podido saber que será matrona en el próximo programa de ´Trabajo temporal'.

Se suma así a la lista de concursantes de OT que han cambiado sus profesiones. La "triunfita" ha manifestado en numerosas ocasiones su deseo de ser madre, por eso ayudará a traer hijos al mundo con la ayuda de profesionales, en el próximo programa de Yusan Acha, productor de programas como 'Qué tiempo tan feliz', según ha afirmado Fórmula TV.