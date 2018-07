Sergio Ramos le pide matrimonio a Pilar Rubio

Sergio Ramos y Pilar Rubio se casan, así lo han anunciado ambos en sus redes sociales. El jugador del Real Madrid le ha pedido matrimonio a la que hasta ahora ha sido su pareja y con la que mantiene una relación desde 2012.

Sergio Ramos y Pilar Rubio tiene en común tres hijos y han decidido dar el paso definitivo para consolidar su relación, casarse. Así lo han querido dar a conocer ambos en sus redes sociales, en las que Rubio ha escrito: "he dicho que sí" y el capitán del conjunto blanco ha apuntado: "ha dicho que sí". Ambos han cerrado el mensaje poniendo: "Te quiero... por siempre 💍 ❤️💜❤️💜".

Ha dicho que sí | She said yes

Te quiero... para siempre, @PilarRubio_ .

I love you... forever.

💍❤💜❤💜 pic.twitter.com/7GayDAZ4Mi