Melania Trump no para de sorprender con sus outfits. Tras el vestido blanco transparente lucido en la cumbre de la OTAN en Bruselas, la primera dama ha elegido un suntuoso vestido amarillo para la cena de Gala organizada por la premier Theresa May en el Blenheim Palace de Oxford.

Ha sido la primera visita oficial del mandatario y su esposa al Reino Unido. Para la ocasión, Melania ha lucido un vestido del diseñador francés J. Mendel, conjuntado con zapatos de seda de Manolo Blahnik.

El conjunto hace que parezca una princesa de cuento, de hecho, el 'Daily Mail' le ha dedicado un artículo en el que la compara a la princesa Belle, protagonista de 'La Bella y la Bestia'.

Por otra parte, las redes no han sido tan amables. Miles de usuarios han comentado y criticado el vestido encontrando parecidos, incluso, con la princesa rusa de la célebre película Disney 'Anastasia'.

At the end of the London trip. Melania Trump was brought back to the Disney Studios 😂

by Vittorio Zucconi #MelaniaTrump #Trump pic.twitter.com/HfEPI3LXAn