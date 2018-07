Sara Carbonero habla de Ronaldo y levanta la polémica

Después de que Sara Carbonero se dejara ver en la última jornada de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid como embajadora de la marca L´Oréal, hemos podido conocer todos los rumores que giran en torno a su vida en Oporto y la reciente salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín.

Su atención a los medios marchaba bien, hasta que se le preguntó por el fichaje del luso, a lo que Sara respondía: "Con Cristiano (Iker Casillas), tenía una buenísima relación y como a todos nos ha dado pena su marcha. Sentimos que se nos va algo nuestro que nos ha dado muchas alegrías".

Rápidamente los usuarios de las redes sociales Twitter e Instagram se volcaron encima de la periodista tachándola de "hipócrita falsa y mentirosa" por la mala supuesta relación que la pareja tenía con Cristiano y su ex novia, Irina Shaik.

Durante la misma entrevista Sara Carbonero anunció que tanto a ella como a Iker Casillas les encantaría ser padres de nuevo, sería el tercero de sus hijos. "Es una pregunta que cuando lo hacemos muchas veces... Son temas que no hay que presionar, aunque se presiona sin querer. Pero siempre lo he dicho, que nos gustaría tener un hijo más, pero no sé si ahora o dentro de un poquito." Todo esto después del polémico debate sobre el embarazo de Cristina Pedroche.