Pedroche aclara en redes sociales los rumores que apuntan a que está embarazada

Cristina Pedroche ha querido utilizar sus redes sociales para aclarar toda la verdad sobre el supuesto embarazo que han publicado algunos medios de comunicación. La colaboradora de 'Zapeando' utilizó su cuenta de Instagram para hacerles llegar a sus seguidores un comunicado. ¨No quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro¨.

La polémica se desataba cuando vieron entrar a Pedroche en el ginecólogo. Según ha confesado, fue para hacerse el chequeo médico que todas las mujeres deben hacerse mínimo una vez al año.

En el vídeo, publicado en las Stories de Instagram (sólo disponible durante unas horas), ha querido parar la presión que sufren algunas mujeres cuando llegan a una cierta edad para ser madres. ¨No, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé¨. ¨No, no creo que al final se me pase el arroz¨.