Así ha sido el bautizo del tercer hijo del príncipe Guillermo y Kate Middleton

Después del nacimiento del tercer hijo del príncipe Guillermo y Kate Middleton llega, como no puede ser de otra manera, el bautizo del mismo. En este caso, el príncipe Luis Arturo Carlos, así se llama el pequeño, que nació el 23 de abril, ha sido bautizado.

El vídeo de la llegada de la familia real al Palacio de Saint James ha sido distribuido a través de Twitter por la cuenta oficial del 'Kensington Palace'. Acompañando al príncipe Guillermo y a Kate Middleton fueron también al bautizo los otros dos hijos de Guillermo y Kate Middleton, el príncipe Jorge y la princesa Carlora, El príncipe Enrique con su mujer Meghan Markle y el príncipe Carlos y su esposa Camila Parker.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C