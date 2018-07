El emotivo mensaje de Alejandra a Terelu tras conocer el cáncer de su madre

Terelu Campos pasará por el quirófano esta semana para ser intervenida de un tumor en la mama izquierda. Así lo confirmó la presentadora en 'Sálvame Deluxe' el pasado sábado.

A Terelu, que no pudo reprimir las lágrimas al recibir el apoyo de sus compañeros durante la entrevista, se le extirpará el tumor el miércoles y después será analizado. Un día antes, el martes, la hija de María Teresa Campos también deberá acudir a la Fundación Jiménez Díaz para someterse a una prueba previa. De este examen se sabrá si el tumor se ha extendido a otras zonas del cuerpo.

"Por primera vez me derrumbé, estaba tumbada en la camilla y empecé a llorar y pedir perdón al médico, la enfermera me dijo que iban a hacer una biopsia, fue entonces cuando recordé 6 años atrás cuando noté en mi doctora que algo no iba bien", aseguraba Terelu al ser preguntada por su reacción cuando se enteró de que volvía a tener cáncer. La hija de María Teresa Campos ya fue intervenida de este tumor en el año 2012.

Lógicamente toda la familia de la presentadora se ha volcado con ella. De hecho, su hija Alejandra, ha querido mandarle un emotivo mensaje. Lo hizo a través de su tía Carmen, hermana de Terelu:

"Mamá confío en ti todo va a salir bien y voy a estar a tu lado, te aseguro que te lo voy a poner lo mas fácil posible, esta vez voy a estar contigo, tenemos que estar todos contigo, te quiero muchísimo y eres la mejor madre del mundo. Pudiste hace 6 años y podrás ahora también. He perdido a personas importantes por esta enfermedad, pero tú no vas a ser una de ellas".

Además se ha tatuado el lazo rosa, de apoyo al cáncer, en su brazo.