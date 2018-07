Miguel Angel Muñoz sufre un accidente de tráfico en Ibiza

El intérprete y ganador de 'Master Chef', Miguel Ángel Muñoz, ha sufrido un accidente de tráfico mientras conducía este fin de semana en la isla de Ibiza.

Muñoz se encontraba en la isla pitiusa de vacaciones y, según informa ¡HOLA!, su coche, un Mini de color rojo, volcó en la carretera a que une Playa d'en Bossa con el hipódromo de San Rafael al chocar contra un taxi.

En el siniestro, afortunadamente, no se produjeron daños personales y el actor continúa con sus vacaciones en la Isla. Muñoz quiso tranquilizar a sus seguidores con una publicación en 'Instagram'.

"No quería comentar nada sobre las últimas noticias, porque la verdad es que simplemente ha sido una anécdota más de la vida a la que no quería darle demasiada importancia. Pero debido a la gran cantidad de medios que se han hecho eco de la noticia, adjuntando las impactantes fotografías del accidente y por tanto la preocupación de mucha gente me decido a escribir estas palabras aquí?", comenzaba su escrito..

"Muchas gracias por todos los mensajes con tantos buenos deseos y energía. Por suerte todos los implicados no sufrieron lesiones grandes a pesar de lo aparatoso que fue el accidente. En mi caso, el que menos. Ya que estaba parado, recién aparcado, aún dentro del coche y tras el primer impacto solo fue un susto grande y una sensación difícil de explicar por aquí mientras acontecía atónito a lo que veía a través de la ventana de mi coche". continuó.

El ganador de 'Master Chef'' también quiso agradecer el trabajo de la Policía, bomberos y médicos, que "hicieron un trabajo excepcional".