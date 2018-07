La participación de Aitana en el desfile del Orgullo LGTBI abre la polémica

Los rumores sobre la posible participación de Aitana en el desfile del Orgullo LGTBI de Madrid no ha sentado bien a algunos miembros de este colectivo que no entienden su presencia, dada su condición de heterosexual. "Tienes que entendernos a nosotros también y que nos ofenda que alguien cishetero represente una carroza en el orgullo lgbt", le decía un usuario

La polémica ha llevado a Aitana a tener que dar explicaciones en su cuenta de Twitter. "Por favor os pido que no empecéis a poner comentarios dañinos. No puedo contar todavía nada pero el lugar donde he sido invitada hemos sido invitados TODOS mis compañeros de Operación Triunfo. Espero que lo podáis saber pronto (tampoco se si podrán ir todos por agenda) Gracias".