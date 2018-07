Primeras declaraciones de Aitana tras su beso en público con Cepeda

Aitana, concursante de OT ha hablado sobre la confirmación de su relación con Cepeda, también concursante de OT, y ha asegurado que se siente "liberada y feliz". En el concierto que los concursantes de Operación Triunfo dieron en el Santiago Bernabéu, Aitana y Cepeda cantaron un tema juntos y terminaron dándose un romántico beso que confirmó lo que era un secreto a voces.

Me representa mucho la chica del directo en el beso de Cepeda y Aitana JAJAJAJA #OTbernabeu pic.twitter.com/dY8kwFk3gv — Que ARDA LO MALO🔥 🍯🐢 (@chocOTlat) 29 de junio de 2018

La cantante, que está embarcada también en la aventura de escribir un libro que llamará 'La tinta de mis ojos', ha acudido a la fiesta que organizaba 'Yo Dona' en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid y ha comentado: "estoy contenta con Cepeda, no quiero hablar de eso, no porque no quiero hablar de mi vida privada, porque luego se centran más en eso. Me di un beso con Luis porque me apetecía, porque quería hacerlo y... ¿por qué me tengo que ocultar?".

Después de este concierto y de confirmarse oficialmente su relación, tanto Cepeda como Aitana no ocultan su amor a sus fans y ya publican fotos en las que se les puede ver juntos y en actitud romántica.