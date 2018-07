Todo comenzó con un piropo desafortunado, muy desafortunado.

La actriz, modelo, bloguera, it girl y no se cuántas cosas más, Paula Echeverría, intentó ser agradable con la 'youtuber' más influencer de nuestro país, Dulceida, pero el tiro le salió por la culata.

Durante una entrevista en 'ABC', el periodista comparó a la ex de Bustamante con la mujer de moda entre los más jóvenes, la 'influencer' Dulceida. Y a la 'Eche' no se le ocurrió otra cosa que soltar por esa linda boquita "es como comparar a Dios con un gitano", y claro, alguno que otro se sintió menospreciado.

Me acaban de pasar esta información de #PaulaEchevarria y al principio pensé que era un error y que no había sido ella dueña de esas palabras pero me equivocaba... #ABC pic.twitter.com/AHm5Bllyv2 Joaquin Cortes (@joaquin) 29 de junio de 2018

Joaquín Cortés, gitano, coreógrafo y miembro del jurado de 'Bailando con las estrellas', no se mordió la lengua. El comentario de la actriz le sentó a cuerno quemado y con razón: "@pau_eche Ahí se ve el nivel cultural de las personas, la educación, la falta de respeto y sobre todo de humanidad. Llevamos años luchando por promover la igualdad y llegas tú y menosprecias a una etnia que ni conoces"

#PaulaEchevarria con tus declaraciones demuestra tu nivel cultural, tu educación, la falta de respeto por las personas y sobre todo tu falta de humanidad.

Llevamos años luchando por promover la igualdad entre razas,entre hombres y mujeres,entre religiones y llegas tú... Joaquin Cortes (@joaquin) 29 de junio de 2018

Pero Cortés no se paró ahí y continuó criticando duramente las palabras de Echevarría: "Pocas veces me he sentido tan avergonzado de una persona como de ti ahora...", continuaba en otra publicación. "Lo que has dicho, el daño que tus palabras causan a muchísimos niños y niñas que te siguen y a otras personas no hay derecho. Y no se arregla con un 'lo siento'"

Y llegas tú #PaulaEchevarria y menos precias a una etnia que ni siquiera conoces...👏🏼👏🏼Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti ahora.Lo q has dicho y como lo has dicho, el daño q tus palabras causan a muchísimos niños/as q te siguen no hay derecho. Joaquin Cortes (@joaquin) 29 de junio de 2018