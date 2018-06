Muchas han sido la horas invertidas en palacio para enseñar protocolo a la nueva Duquesa de Sussex, la mediática Meghan Markle.

El pasado martes, la esposa del príncipe Harry de Inglaterra, cometió un error de formas, que no ha pasado desapercibido para la Reina, durante una recepción en el Palacio de Buckingham.

La Duquesa de Sussex olvidó por un momento la pose que se debe adoptar en los eventos oficiales. Según la revista 'People', debe ser con las piernas a un lado para mantener el equilibrio o bien con las piernas cruzadas por los tobillos, algo que Markle olvidó por completo.

La Duquesa se percató de su error a los pocos segundos de cometerlo gracias a que le avisó la mujer que estaba sentada a su lado.

De ahora en adelante, la Duquesa deberá prestar más atención a las lecciones.

Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, and former Prime Minister Sir John Major join the Queen and the @QueensLeaders for the commemorative portrait in the Ball Supper Room at Buckingham Palace @people pic.twitter.com/HIJPzxe1pw