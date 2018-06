El mensaje feminista que dejó Miriam de 'OT' en el concierto de Pamplona

Miriam de 'OT' se disponía a cantar su canción 'Hay algo en mí', que compuso para que fuera banda sonora de la tercera temporada de la serie 'Vis a Vis', pero antes de comenzar se dirigió aun público entregado al completo a los triunfitos para lanzar un mensaje que emocionó a los allí presentes.

El mensaje comenzó cuando Miriam dijo que "hace dos meses escribí una canción que salía íntegramente de lo que pensaba y de lo que sentía y de lo que necesitaba que supierais", solo eso levantó los vítores del gentío que no dejaba de aplaudir y de gritar el nombre de la artista.

Continuó Miriam diciendo "somos personas que sentimos, que vivimos y que sufrimos. Y ante todo, el mensaje de mi canción es muy claro: que soy mujer y no pertenezco a nadie", y concluyó con un sonoro, "¡y cuando digo no, es no!, porque nadie nos va a callar nunca".

Así fue el momento, grabado por uno de los asistentes al concierto: