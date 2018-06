Alfred se disculpa por su mal concierto de OT en Mallorca: "Estaba mareado"

El cantante de Operación Triunfo, Alfred García, ha querido dar explicaciones sobre lo que le ocurrió anoche en el concierto que ofreció, junto a sus compañeros de academia, en Mallorca.

En varios mensajes en Twitter, el catalán ha reconocido que "ayer fue una noche estupenda en Mallorca, público entregado... pero no fue mi noche. Debido al agotamiento, en medio de City of Stars, empecé a olvidar acordes, a perder la visión y me empecé a marearme, hasta que salí del escenario y sentí que me caía", asegura.

"Aún sin saber que me pasaba y por qué mi cuerpo estaba teniendo esa reacción de bloqueo y de mareo, seguí tocando. Me fui cuando acabó la canción y ya fuera vi que me caía. Lo digo porqué nadie se dio cuenta y lo explico ahora porqué creo que mi interpretación fue floja", añade Alfred.

Afortunadamente tras el episodio que sufrió, el cantante se encuentra recuperado y listo para afrontar sus próximos retos problesionales: "Ahora estoy perfectamente y preparado para hoy cantar en Valencia y seguir con la gira. Lo de ayer fue fruto del agotamiento y del calor. Os mando un abrazo a todos. ¡Os quiero!", concluye.