Amaia Montero la vuelve a liar: se olvida de la letra en pleno directo

Desde luego la cantante Amaia Montero no vive sus mejores momentos en el mundo de la música.

Hace unos días, veíamos a la ex de 'La Oreja de Van Gogh' en un concierto en las Fiestas de San Antonio de Renedo, en Cantabria, donde recibió el abucheo del público ante los fallos técnicos y vocales de Montero. La donostiarra llegó a decir "This is a disaster, guys. This is an absolute disaster. I don't know where I am. No, no, guys, no!" (Esto es un desastre, chicos. Esto es un desastre absoluto. No sé dónde estoy. No, no, tíos, no).

Pues bien, lejos de tomar cartas en el asunto para evitar que la presentación de su nuevo disco 'Nacidos para creer' se convierta en un ejemplo del antimarketing, Amaia lo ha vuelto a hacer.

Ocurrió durante su actuación en el programa de Canal Sur 'La Tarde Aquí y Ahora'. Allí se olvidó de la letra en plena actuación (minuto 6.24), aunque después consiguió seguir como si nada.