Un presentador de televisión, nuevo aspirante del reto de Men's Health

Tras el Reto de Roberto Leal, Pablo Motos o Jordi Cruz, entre otros, el presentador Manel Fuentes será el próximo en intentar sacar lo mejor de su cuerpo gracias a los hábitos de vida sana y el entrenamiento."Es la única forma de que yo consiga un cambio físico real sí o sí. Porque no hay vuelta atrás. Porque van a salir unas fotografías que va a ver toda España, con lo cual, o lo haces o lo haces. Pero vaya, que la palabra reto creo que es la que mejor define lo que va a pasar aquí..."

Manel Fuentes quiere tener un verano muy intenso. El presentador de Tu cara me suena o el programa de radio Atrévete ha querido dar un salto deportivo en su vida y durante los próximos tres meses se someterá al Reto de Men's Health. Bajo la supervisión del equipo del Reto, Manel Fuentes cambiará sus hábitos para sacar lo mejor de su cuerpo gracias al entrenamiento y la nutrición.

Este reto, debido a los compromisos profesionales de Manel, será entre Barcelona y Madrid. Esto no ha minado la mentalidad de Fuentes: "¡Vaya! O ponemos un gimnasio en el AVE, que yo creo que sería la mejor opción, o confiamos en dos grandes tipos y mejores entrenadores que son Fito Florensa, en Barcelona, y Martín Giacchetta, en Madrid. Los dos son amigos y me han transmitido absoluta confianza desde el principio. "¡Que lo puedes hacer!", me dicen, y yo les respondo: "¿Pero vosotros me habéis visto bien...?".

Uno de los últimos en superar el reto fue Roberto Leal, presentador de 'Operación Triunfo'