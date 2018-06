Terelu: "Llevo 3 años sin pareja y ese asunto empieza a preocuparme"

El amor es esquivo con la colaboradora de 'Sálvame'.

Terelu Campos ha concedido una entrevista a la revista 'Diez Minutos' donde se defiende de las acusaciones de antiguos compañeros de trabajo que se han quejado de sus malas formas. Parece que el televisivo rostro no está pasando por su mejor momento.

"Me torturo mucho, lo que me impide disfrutar más de la vida. En ocasiones, la mente, el cuerpo y la vida no discurren siempre en sintonía, y ahí es donde se producen los conflictos", aseguró la colaboradora, quien también hizo hincapié en la pasión que siente por su hija: "A mi hija sólo le pido que sea inteligente y que actúe como tal", sentenció.

Terelu no se escondió y habló abiertamente de su enfermedad. "Siempre he tenido confianza en los médicos que me han tratado porque sé que me han dicho la verdad. Me han dicho que tenía la oportunidad de curarme, pero que tenía que luchar y he luchado", sentenció.