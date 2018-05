Taylor Swift despide a uno de sus bailarines por compartir memes sexistas

La fidelidad y la amistad en un mundo como el de la música es muy importante, pero cuando la sombra del machismo se cierne sobre una relación profesional, por muy buena que sea, Taylor Swift lo tiene muy claro y no lo deja pasar. En este caso ha sido uno de sus bailarines el que ha tocado el tema, y es que ha publicado un meme de índole sexista en su Instagram.

Taylor Swift no se ha cortado y ha decidido despedirle de forma fulminante y sin considerar ni siquiera su amistad. El bailarín en cuestión es Toshi, uno de los miembros del cuerpo de baile de Taylor Swift para la gira 1989. Este bailarín creo hace años una campaña para recaudar fondos para curar a un sobrino que estaba enfermo y Taylor donó a su causa 50.000 dólares, demostrando su amistad con él, aunque finalmente el niño falleció con tres años de edad.

El meme en cuestión era una foto de una jugadora de la selección nacional femenina de Australia en el banquillo cabizbaja y con un texto en el que pone "el equipo nacional femenino de Australia ha perdido 7-0 frente a un equipo sub 15 de chicos", y a continuación una imagen en la que pone Back to the Kitchen (Regreso a la cocina).