Ricardo Gómez dejará la serie de TVE 'Cuéntame'

El actor que interpreta a Carlos Alcántara en la serie de TVE 'Cuéntame', Ricardo Gómez lleva desde los 7 años en la serie y cuenta ya con 24, por lo que son 17 los años que ha pasado actuando en esta serie. Toda España ha podido ver cómo el pequeño Carlos Alcántara se hacía mayor, no solo en televisión, sino también en la vida real.

El actor ha concedido una entrevista a la Cadena SER en la que ha comentado que "a día de hoy necesito salir del nido y mirar adelante", también comentó que entre los 14 y 15 años se encontró "en una rueda de rutina, de no disfrutar tanto de lo que estaba haciendo, de no empaparme tanto de un proyecto que se va a ver en millones de casas".

"Cuando mi personaje entra en prisión. Es una trama que necesitaba de una preparación y un rigor interpretativo. Fue la primera vez que me sentí un actor creando algo. Supe que esta profesión iba a ser mi veneno", comentaba Ricardo Gómez en la entrevista. "Tengo que decidir qué tipo de vida quiero llevar. He vivido en la comodidad desde los siete años. He vivido agendado. Quiero desagendarme y ver a dónde me lleva. Me puede llevar para abajo o para arriba", terminó Ricardo Gómez.