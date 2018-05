Ariana grande sube su primera foto con su nuevo novio Pete Davidson

La famosa artista latina Ariana Grande ha presentado oficialmente a su nueva pareja, Pete Davidson, en su cuenta de Instagram, con un 'stories' en el que se les ven las manos mientras sujetan algo de comida. Esto ha confirmado que Ariana ya ha olvidado a su ex novio Mac Miller, y por esto le ha llovido las críticas.

Ariana dijo después de romper con Mac Miller que no ha dejado de ser uno de sus mejores amigos a pesar de no ser pareja, pero no es suficiente, ya que se culpa a Ariana de los problemas que está sufriendo Mac Miller. Todo esto ha hecho que Pete Davidson no haya sido recibido de la mejor manera por los seguidores de la cantante. La razón de las críticas a Pete son que tiene una enfermedad mental, pero eso a Ariana no le ha importado, sigue su vida con su nueva pareja y sin hacer caso a las criticas.