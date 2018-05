Lola Herrera protagonista con su silla de ruedas en la exposición 'Evolutions' de su hijo

Lola Herrera, famosa actriz española, acudía a la presentación de la exposición de su hijo que lleva por nombre 'Evolutions', en Madrid. La actriz apareció en silla de ruedas, lo que hizo que las miradas se pusieran en ella. La actriz explicó la razón por la que se ve obligada, no solo a ir en silla de ruedas, sino también a cancelar muchas actuaciones que tenía programadas.

La actriz dijo que "justo el miércoles me caí en la calle y me rompí el fémur. Ha habido que hacer suspensiones hasta ver cómo evoluciona esto. Es muy aparatoso de momento, pero espero que me dejen apoyar prontito, voy a hacer rehabilitación. En fin, el proceso normal. Estoy con el doctor Leyes, que es un traumatólogo que trata a todos los deportistas de élite, entonces ellos también te marcan unas pautas y consiguen ponerte en forma en menos tiempo", concluyó la actriz.