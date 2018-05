Morgan Freeman pide disculpas tras ser acusado de acoso sexual

Morgan Freeman ha sido acusado en los últimos días de acoso sexual por parte de varias mujeres, estas acusaciones hacían que la lista de famosos actores y directores acusados por acoso fue un poco más larga.

El actor se disculpó en la CNN y comentó que "cualquiera que me conoce o ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que intencionalmente ofendería o haría sentir incómodo". También quiso pedir disculpas diciendo "me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómoda o no respetada, nunca fue mi intención".

El sindicato estadounidense de actores ha declarado también que "cualquier persona acusada tiene derecho al debido proceso, pero nuestro punto de partida es creer en las valientes voces que denuncian incidentes de acoso. Dado que el Sr. Freeman recientemente recibió uno de los honores más prestigiosos de nuestro sindicato, estamos revisando qué acciones correctivas pueden tomarse en este momento".