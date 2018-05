La razón por la que El Rubius ha decidido abandonar Youtube

Rubén Doblas, más conocido en Youtube como El Rubius, ha tomado una inesperada decisión para sus seguidores sobre su futuro más inmediato en la plataforma.

El youtuber español ha colgado un vídeo en su canal anunciando que por un momento personal dedicado, dejará de publicar vídeos durante un tiempo: "Cada vez siento más presión, me pongo más nervioso y me cuesta mas respirar. Cada vez me está costando más ser yo mismo, ponerme la máscara de 'ElRubius' y dar el 100% de mí".

Doblas ha llegado a asegurar que una vez que fue al médico "le dijo que tenía estrés y ansiedad" y que necesita descansar "al menos una temporada".

Pero los fans incondicionales de Rubios pueden respirar tranquilos. Este barón no será indefinido y podrían volver a ver sus vídeos una vez que reincide su actividad