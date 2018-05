La mujer de Will Smith se está quedando calva por un motivo que desconoce

Jada Pinkett, esposa del actor estadounidense, Will Smith, está pasando por un momento muy difícil de salud. Está perdiendo pelo de una manera inexplicable que la ha obligado a usar últimamente turbantes.

La actriz fue diagnosticada de alopecia areata, una enfermedad que consiste en la pérdida del pelo en zonas localizadas, generalmente en áreas redondeadas. No tiene inflamación, ni enrojecimiento ni ningún otro tipo de anomalía que no sea el posible problema estético que pueda causar a quien lo sufre, como fue el caso de Pinkett.

"Mucha gente me ha estado preguntando por qué llevo tantos turbantes últimamente. Bien, eso es algo de lo que no he querido hablar antes porque no es un tema fácil de asumir, pero creo que tengo que hacerlo", comenzó su confesión en 'Red Table Talk', un nuevo programa que acaba de estrenar en Facebook.

"He estado lidiando con algunos problemas de pérdida de cabello. Fue terrorífico cuando comenzó. Un día estaba en la ducha y de repente tenía en mis manos mechones enteros de pelo que se estaban cayendo... Fue uno de esos momentos en mi vida en los que me quedé literalmente temblando de miedo", continuó.

"Cuando mi pelo está envuelto, me siento como una reina", exclamó.