El enésimo desnudo de Kim Kardashian para vender cosméticos

La estrella mediática ha vuelto a deleitar a sus seguidores con una nueva imagen de su cuerpo al descubierto. El lanzamiento del primer perfume de Kim Kardashian dejó a Internet sin palabras. No por la fragancia en sí sino por la promoción de la misma en el perfil de Instagram de Kim.

En esta ocasión, Kim vuelve a desnudarse para anunciar que han repuesto nuevas unidades de la fragancia 'KKW Body', que se agotaron con el primer lanzamiento, y que esta semana vuelven a estar a la venta, además, con un 10% de descuento.

Una vez desveló la razón por la que se había dejado cubrir el cuerpo de yeso y se reveló el resultado final del frasco, las críticas le llovieron. Y es que muchos aseguraron que Kim Kardashian había plagiado los diseño de Jean Paul Gaultier ya que la botella de su perfume recordaba a los envases de la prestigiosa firma.

#KKWBODY IS BACK! SHOP NOW AT https://t.co/tbQezJJIwC pic.twitter.com/yVsF6ubPOZ