Ed Sheeran molesto por el uso de sus canciones en una campaña contra el aborto

La indignación del cantante británico proviene de que se ha enterado de que una de sus canciones, 'Small Bump', ha sido utilizada como canción para una campaña de una asociación pro-vida ya que esta canción dice: "Eres una pequeño bulto sin nacer, en cuatro meses vienes a la vida", y "tú eres lo único para mí, puedes envolver mi pulgar con tus dedos, y agarrarme fuerte, tú eres lo único para mí".

El cantante ha denunciado esta situación a través de su cuenta de Instagram con un mensaje en el que ha puesto: "He sido informado de que mi canción Small Bump está siendo usada para promocionar la campaña provida. Creo que es importante haceros saber que no he aprobado este uso y que no refleja de qué trata la canción".