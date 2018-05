El comentario de Dulceida en una entrevista que ha despertado las carcajadas de las redes sociales

La famosa influencer española, Dulceida, ha hecho una entrevista para la revista Vanitatis, y ha sido un comentario de la influercer sobre su capacidad de influir en la gente. Llegó a afirmar que ella había sido referente de estilo para la famosa Kim kardashian.

"¡Hace años mis amigos me dijeron que Kim [Kardashian] subió una foto mía en sus redes! No puso mi nombre ni nada, pero...", confirmó Dulceida con contundencia. Este comentario ha sido el titular de la entrevista, por supuesto, y las redes, tan buenas como crueles, no dejaron impune este comentario y las mofas fueron casi inmediatas.

Cuando inflas un poquito tu currículum. pic.twitter.com/AsBGjAK8MH Con M de Malvada (@MaryanCM) 19 de mayo de 2018

¿Dulceida no sabe que la conocen en España y de milagro? pic.twitter.com/Z6SupamATh ur habebti (@kadbenx) 18 de mayo de 2018