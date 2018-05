Selena Gómez ha superado ya su ruptura con Justin Bieber

Selena Gómez ha conseguido superar ya la ruptura con Justin Bieber, y la familia asegura que no echa de menos al que fuera su novio, el cantante canadiense Justin Bieber, y que ahora mismo, la tejana, se siente más fuerte que nunca.

Según informa E! News, cadena norteamericana, Justin estaría intentando volver con la cantante nacida en Texas, pero Selena no se plante a volver con Justin ya que ella sí que ha superado la ruptura.

Según gente cercana a la cantante, Selena "no estaría interesada en volver con él en un tiempo cercano", pero que a pesar de que Selena no queira volver con Justin, "ella le respeta como persona pero ha decido que es más feliz haciendo la suya. Selena casi no habla de Justin y está totalmente abierta a tener otras citas".

Estas mismas fuentes aseguran que el contacto entre Selena y su ex pareja no existe y, ahora mismo "Selena está yendo en otra dirección en su vida. Ha tenido mucho tiempo de autorreflexión y ha sido bueno para ella. Ella está saliendo con amigos y tomándoselo con calma".