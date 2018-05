El padre de la hija de Kylie Jenner puede ser su guardaespaldas

El guardaespaldas de Kylie Jenner se llama Tim Chung y no solo se encarga de la seguridad de Kylie, sino que también es policía en Los Ángeles. Ha despertado la curiosidad de la gente en las redes sociales, ya que Chung se parece mucho, por no decir que es clavado a Stormi, la hija de Kylie Jenner. No solo eso, sino que no se parece nada al que supuestamente es su padre, el rapero Travis Scott.

Is it just me or does stormi looks like kylie's bodyguard...? pic.twitter.com/cZVeGPjEIO paola🤟🏻 (@_paolanramirez) 3 de mayo de 2018

Tim Chung también trabaja de modelo en su tiempo libre, y tiene 500.000 seguidores en Instagram, por lo que es todo un 'influencer'.