Nuria Roca "agradece" a un ladrón que le haya robado el móvil

Que te roben el móvil genera un cabreo supino. Especialmente si no tienes copia de tus contactos, las fotos que guardabas en el terminal eran importantes para tí, o están a punto de iniciar un viaje.

Antes o después, todos hemos vivido esta situación. El último objetivo de los "cacos" ha sido la presentadora de televisión Nuria Roca.

Con mucha ironía, Roca ha querido dar las "gracias" al ladrón que se llevó su móvil. Junto a una imagen de cuando ella pegada a una cabina cuando era pequeña, Nuria asegura que ahora se ha dado cuenta de todo lo que se pierde uno cuando estamos pegados al móvil todo el día.

"Cuelgo esta imagen en homenaje al listo que perpetró el robo hace 4 días... que me ha hecho pasar por diferentes estados: indignación, enfado monumental, agobio, mono, ansiedad, enfado suave y el actual, tranquilidad moderada... así que voy acabar dándole las gracias por hacer que este viaje y lo que queda de él sea más largo, por hacer que esté más pendiente de los que tengo al lado, por volver a mirar por la ventanilla, por ganar tiempo y por poder perderlo así, sin más... De tal forma que, a partir de ahora, de vez en cuando me robaré el móvil para saborear el tiempo un poco más...

(Ah! Si me habéis mandado algún mensaje y luego os habéis arrepentido, tranquilos, nunca lo sabré... 😱😬😂😂😂)"