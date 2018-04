Allison Mack intentó captar a Emma Watson para una secta sexual

La actriz de la exitosa serie 'Smallville', Allison Mack, dedicaba su tiempo a reclutar mujeres para Nxivm, una secta sexual. Allison Mack buscaba a "colegas actrices" para su movimiento, al que definía como un "increíble movimiento de mujeres". La organización estaba dirigida por Keith Raniere, un conocido estafador y según la cadena americana TMZ, Mack ocupaba el rango de 'número dos' de esta secta.

Allison Mack contactó con Emma Watson a través de la red social Twitter con mensajes amistosos para que la actriz de Harry Potter entrara en esta organización.

.@EmWatson I'm a fellow actress like yourself & involved in an amazing women's movement I think you'd dig. I'd love to chat if you're open.

Emma Watson, soy actriz como tú y estoy metida en un movimiento de mujeres increíble que creo que te encantaría. Me encantaría hablar si estás abierta a ello.

@TheCathyJensen @EmWatson Thank you for the bump up! Would love to chat with a fellow change-maker! #InternationalWomensDay