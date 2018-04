Nicki Minaj contesta a un comentario sobre su cuerpo en Instagram

La artista no se deja ningunear, ni siquiera en las redes sociales. Esta vez el problema lo ha tenido con una seguidora que, erróneamente, decidió comentar, "¿No es tu cuerpo falso? Pagaste para tenerlo así" dudando de la 'autenticidad' del cuerpo de la cantante.

Nicki Minaj, que no se corta, decidió contestar de forma contundente, "ni siquiera muestras tu cara entera. Tiene que ser una mierda (sic) ser una envidiosa, miserable, insegura y fea". Puede que los artistas, y más de la talla y fama de Nicki Minaj no deban entrar en este tipo de trifulcas, pero parece que lo que piensen los demás sobre lo que hace o dice, a Nicki Minaj, no le da igual y prefiere contestar lo que piensa.