La foto con la que Kim Kardashian presume de cuerpo y que se ha hecho viral en redes

Kim Kardashian revolucionó Instagram con la última fotografía publicada con la que quería desear a todos sus seguidores un feliz domingo. La modelo y hermana mayor del clan Kardashian subió una foto a sus redes sociales en la que posa sentada y semidesnuda.

Según indica en el pie de foto fue su marido y padre de sus tres hijos, el cantante Kanye West, el que realizó la fotografía que en menos de 24 horas alcanzó los dos millones de likes y se hizo viral en poco tiempo.

Una fotografía más con la que la empresaria estadounidense y protagonista del reality "Keeping Up With The Kardashians" despierta el furor entre sus seguidores.