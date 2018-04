Kate Middleton, duquesa de Cambridge y esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra, ya son padres de su tercer hijo, después de que a primera hora de la mañana ingresara en el Hospital St. Mary en Londres

"Su Alteza Real la Duquesa de Cambridge fue admitida en el Hospital St Mary's en Londres, en el distrito de Paddington, esta mañana", asegura el Palacio de Kensington en un comunicado.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary's Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour. The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary's Hospital with The Duke of Cambridge.

Pasadas las once de la mañana (hora británica), Kensington Palace ha anunciado el nacimiento del tercer retoño de los duques

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.