Con el cambio fisico que ha experimentado Abraham Mateo, su perfil de Instagram no ha hecho más que subir fotos cada vez más 'sexys' y eso hace que no solo los fans, sino que también otros artistas alucinen con él.

En este caso ha sido el cantante de electrolatino, Juan Magan, el que ha comentado en una foto de Abraham Mateo, "tienes que dejar de utilizar mi cuerpo en tus fotos. Mucho Photoshop, un fuerte abrazo crack".

A lo que el protagonista de la foto ha contestado que para eso "tendré que darle más fuerte a las pesas! Un abrazote!".