Amaia se va de la lengua y desvela lo que cobran los concursantes de OT

El fenómeno 'Operación Triunfo' ha centrado la última edición de 'Comando Actualidad'. Amaia, ganadora de OT, estuvo acompañada de Alfred, Aitana, Ana Guerra y Cepeda para analizar el éxito que ha supuesto para ellos pasar por el concurso.

Sin embargo, en una pregunta que le lanzó la presentadora sobre cuánto dinero están ganando, la ganadora y representante de España en Eurovisión reveló que aun no ha cobrado nada del premio: "No, no nos pagan nada. Solo los conciertos. Los 100.000 euros que me corresponden como ganadora de OT me los dan en julio. Se los daré a mis padres, que sabrán que hacer con ellos". Al mismo tiempo, Alfred ironizaba sobre el asunto: "A pesar de eso, la cuenta del banco va creciendo, así que bien".

Por otra parte, Aitana aseguró que su trabajo "es el mejor de su vida" y lo calificaba de "regalo" en comparación con otros trabajos más duros. Su paso por OT le ha servido "para conocerse más a sí misma y tener más claro lo que quiere hacer".

Miriam también fue entrevistada por el programa de 'TVE', pero en vez de juntarse con el resto de triunfitos, lo hizo en su pueblo junto a su club de fans.

Cepeda y Roi también aparecieron en el espacio. El segundo relató cómo estuvo a punto de perderse el casting del concurso por cansancio, mientras que el primero se limitó a contar cómo lleva la fama: "Nunca nos planteamos los contras, solo los pros de participar en algo tan grande" sentenciaba el cantante gallego.