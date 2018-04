One Direction muy cerca de unirse de nuevo

Liam, uno de los miembros de la banda ha asegurado en una entrevista reciente que el grupo podría volver a unirse para hacer una gira que pertenecería a la que dejaron pendiente con su quinto disco 'Made In The A.M.'.

Esta noticia llega cuando los fans habían perdido la esperanza de verles juntos de nuevo. El miembro de la banda comentó que cree que su reunión "pasará en algún momentos en el futuro" y comentó: "todos hemos hablado de ello y el sueño para ello es hacer un gran concierto que podría ser, será impresionante".