Laura Escanes confiesa en su libro que fue víctima de una violación

La 'influencer' Laura Escanes cuenta en este libro todo tipo de experiencias, la mayoría maravillosas, de su vida, pero en otras, muestra las partes más oscuras de su pasado. Dos de las más llamativas son el maltrato que sufrió por parte del que fuera su ex pareja, y la otra, más llamativa y horrible, si cabe, que pertenece al capítulo 'Desde el infierno', en el que narra como fue violada.

"Cuántas veces necesitabas escucharme gritar 'no' para que eso no sucediera. Cuánto empujones y arañazos no debería haber evitado para que te alejaras de mi piel. Me manipulaste, me sobornaste y me obligaste a dejarme hacer algo que no quería. Algo que me daba asco. Algo que me mataba por dentro", así cuenta Laura la pesadilla vivida por el que ella llama en el libro su 'verdugo'.

"Fue en el momento que rompiste mi ropa cuando te veía desde el infierno. Y hasta me veía a mí misma gritando (que no de placer) desde lo más alto del techo. Qué asco. Cuántas veces te habrán dicho que hay gritos que piden socorro y no sexo. ¿Hace falta decir que las minifaldas no piden a gritos ser bajadas? No sé dónde estarás ahora, pero sí que sé que eso lo llevarás clavado en tu mente para siempre. Yo no soy culpable, yo no me dejé. Yo confiaba en ti, y tú te aprovechaste de mí. De mi inestabilidad y de mi alma rota. De mi sangre en alcohol. De mis lágrimas", continúa narrando en el libro.

En este libro, Laura Escanes, busca mostrarse tal y como es, sin filtros, sin retoques y con la intención de demostrar que no todo es tan bonito como se ve en Instagram, sino que también ella ha sufrido mucho.