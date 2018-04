Paula Echevarría habla por primera vez tras su divorcio

Paula Echevarría reaparece después de su ruptura del cantantes cántabro, David Bustamente, y tras haber iniciado una nueva relación, a día de hoy más que colisionada, con el defensa del Málaga, Miguel Torres.

La modelo, empresaria, bloguer, actriz, y no sé cuantas cosas más, asistió a un evento de la firma Etam, de la que es imagen, en el centro de Madrid.

"Lo que he vivido este año me ha dado perspectiva y, a lo mejor, ser más prudente a la hora de poder hablar de ciertos temas. Que antes me ponía aquí a hablar y era como si estuviera en mi casa con mis colegas tomando café", declaró Echevarría, tal y como recoge 'ABC'

Al parecer, la asturiana está harta de que sus palabras se puedan malinterpretar, y añadía: "No es una cuestión de echar en cara nada. Simplemente, es una cuestión personal por cómo se han dado las cosas. He decidido empezar a guardarme mis cosas para mí y tener más cuidadito. Quizás he hablado demasiado, pero no es una cosa contra los medios ni que haya cambiado nada en mi vida. Simplemente que, con lo que he vivido, lo que he hablado y con toda la persecución... te hace ver las cosas de otra manera y te vuelve más cautelosa a la hora de hablar de ciertos temas". zanjó.